Стрельба в синагоге Питтсбурга; восемь погибших

В субботу, 27 октября, в Питтсбурге (Пенсильвания) преступник, вооруженный автоматом, открыл огонь в здании синагоги "Эц а-хаим" ("Древо жизни"). СМИ назвали имя задержанного – Роберт Бауэрс, 48 лет. Эта информация пока официально не подтверждена.

Сообщается, по крайней мере, о восьми погибших (двое из них - сотрудники полиции). Не исключено, что жертв может быть больше. Число раненых пока не сообщается.

По словам очевидцев, преступник ворвался в здание синагоги, где в это время шла молитва, с криком: "Все евреи должны умереть!". Расстреляв людей, находившихся на первом этаже здания и в подвале, злоумышленник поднялся на третий.

Синагога "Эц а-хаим" находится в районе Сквирел Хилл, где проживает большая еврейская община.

По данным KDKA, на место происшествия прибыли подразделения местной полиции и спецподразделения SWAT, однако полицейским не сразу удалось войти в здание, так как преступник открыл по ним огонь, вынуждая прятаться за машинами.

Во время перестрелки преступник был ранен. Его удалось задержать.

Жителей района Сквирел Хилл просят оставаться дома и не выходить на улицу.

После поступления первой информации о стрельбе в Питтсбурге, полиция Нью-Йорка усилила охрану синагог и других объектов, связанных с еврейской общиной.

Губернатор Пенсильвании Том Вулф заявил, что "инцидент в Питтсбурге изучается полицией, выводы делать пока рано".

По неподтвержденным данным, Роберт Бауэрс является членом некой неонацистской организации.

Информация уточняется.





