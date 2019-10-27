Трамп заявил, что аль-Багдади мертв: "Он умер как трус"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, заявил о ликвидации лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"США привлекли к ответственности "террориста номер один". Лидер террористов ИГ Абу Бакр аль-Багдади мертв. Его захват был главным приоритетом моей администрации", – заявил Трамп.

По словам президента США, тот факт, что аль-Багдади был уничтожен, подтвердила ДНК-экспертиза. Причем подтверждение поступило через 15 минут после того, как были взяты пробы. "Там не так много осталось", – отметил президент.

Трамп назвал аль-Багдади и его сторонников неудачниками, которые в одних ситуациях казались жестокими убийцами, а в других – выглядели как напуганные щенки.

В своем заявлении Трамп утверждал, что аль-Багдади умер "стеная, плача и крича", пытаясь скрыться в туннеле. "Он не умер героем, он умер как трус", – заявил президент.

В заявлении президента США также было сказано, что из дома, в котором скрывался аль-Багдади, были выведены 11 маленьких детей, однако лидер ИГ, пытаясь скрыться через туннель, увел с собой троих детей, а позже взорвал на себе "пояс смертника", убив этих детей.

Дональд Трамп сообщил, что американские военные вели наблюдение за домом, в котором находился аль-Багдади, в течение нескольких недель. Он дал высокую оценку "опасной и смелой" операции, отметив, что ни один американский военнослужащий не пострадал. При этом президент сообщил, что была ранена "красивая, талантливая" служебная собака, которую использовали военные.

Президент рассказал, что следил за ходом операции с 17:00 субботы.

Американский президент выразил признательность властям России и Ирака за содействие в проведении этой операции. Он также сказал, что власти Турции были уведомлены о подготовке к операции.

Трамп подчеркнул, что решение о выводе американских войск из Сирии не было связано с этой операцией. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что не считает нужным "охранять" Турцию и Сирию "до конца наших дней". В то же время, американский президент выразил готовность обеспечивать безопасность нефтяных полей на севере Сирии, где "задействованы огромные деньги".

Завершая свое выступление, Трамп назвал аль-Багдади "никчемным животным".

Министерство обороны РФ после выступления Трампа выразило сомнение в реальности проведения успешной специальной операции американских военных в Сирии, после которой Трамп объявил о гибели лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. "Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади", – заявил официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков.

СМИ о ликвидации аль-Багдади

Телеканал Fox News в ночь на 27 октября сообщил, что на северо-западе Сирии американскими военными, по всей видимости, 26 октября был уничтожен эмир террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.

Вечером в субботу, 26 октября, на сайте журнала Newsweek было опубликовано первое сообщение по этому поводу, в котором говорилось, что в сирийской провинции Идлиб в ходе спецоперации, утвержденной президентом США около недели назад, был обнаружен и уничтожен лидер ИГ аль-Багдади.

Телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона передает, что аль-Багдади во время операции по его захвату взорвал на себе "пояс шахида", для идентификации останков требуется ДНК-экспертиза. В результате взрыва "пояса" также погибли две жены аль-Багдади, говорит представитель минобороны США.

Телеканал NBC News уточняет, что операция по нейтрализации эмира террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади проводилась около населенного пункта Бариша (провинция Идлиб, северо-запад Сирии). Для проведения этой операции были задействованы вертолеты, самолеты и беспилотники. Согласно этому источнику, транспортные средства, в одном из которых должен был находиться аль-Багдади, сначала были атакованы с воздуха. Затем высадилась спецгруппа. Отмечается, что сообщений о пострадавших среди американцев во время этой операции не поступало.

Иранские чиновники уведомили агентство Reuters о том, что Тегеран был проинформирован Дамаском о ликвидации на сирийской территории эмира "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Эти чиновники сообщили, что получили информацию от сирийских коллег, которым были предоставлены оперативные данные. Официально о гибели аль-Багдади Дамаск пока не заявлял.

Источники в иракских силовых структурах получили уведомление от сирийских коллег о том, что эмир "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован вместе со своим телохранителем, когда пытался вывезти семью с Турцию и следовал к турецкой границе, сообщает агентство Reuters.

Американский арабоязычный телеканал "Аль-Хура" опубликовал комментарий представителя Пентагона, подтвердившего, что главарь ИГ взорвал себя во время операции американских военных на северо-западе Сирии. Представитель министерства обороны США также подтвердил, что собраны образцы ДНК. В настоящее время проводятся анализы, результаты которых позже будут опубликованы.

Иракское государственное телевидение утром в воскресенье, 27 октября, анонсировало вечернюю трансляцию материалов об операции американских военных в Сирии, в ходе которой был ликвидирован главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади. ГосТВ Ирака также сообщает, что иракская разведка помогла американцам выяснить местонахождение аль-Багдади, сообщает Reuters.

Турецкое агентство Anadolu опубликовало некоторые подробности операции, в ходе которой предположительно американскими военными был ликвидирован главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. В сообщении сказано, что операция, сопровождавшаяся высадкой десанта с вертолетов, длилась около четырех часов. Американские военные прибыли на северо-запад Сирии на восьми вертолетах, которые примерно в течение полутора часов обстреливали цели около населенного пункта Бариша. Были также задействовали два ударных БПЛА. В ответ боевики открыли ответный огонь, в том числе из тяжелого вооружения. После первой фазы атаки вертолеты покинули район операции и вернулись через полчаса, продолжив обстрел, передает Anadolu. В нескольких километрах от лагеря беженцев "Турлаха" на севере сирийской провинции Идлиб в полночь высадился американский десант. Активные боестолкновения на земле продолжались до 2,5 часов. Команды медиков сообщили корреспонденту Anadolu, что в районе операции полностью разрушено одно здание, вокруг которого сгорели палатки. Медики обнаружили в районе проведения операции тела семи человек: трех мужчин, трех женщин и ребенка. Пятерым людям была оказана медицинская помощь. Anadolu отмечает, что воздушное пространство Идлиба контролируется российскими военными. То есть американцы должны были согласовать эту операцию с командованием российских вооруженных сил в Сирии.

Министерство обороны Турции на фоне сообщений о ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади заявило, что американские и турецкие военные обменивались информацией перед прошедшей минувшей ночью операцией в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

Командующий возглавляемых курдами "Сирийских демократических сил" (SDF) Мазлум Абди заявил, что главарь террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в ходе совместной операции после пяти месяцев разведывательной работы.

За информацию, которая привела бы к поимке или ликвидации аль-Багдади властями США была назначена награда в размере 25 миллионов долларов.

Ранее телеканал Fox News публиковал интервью с одним из сотрудников иракской разведки, который говорил о том, что Абу Бакр аль-Багдади в последнее время скрывается в приграничных районах Сирии, использует обычную гражданскую одежду и гражданский автотранспорт, причем ни у кого в его окружении нет мобильных телефонов или иных электронных устройств, которые могли бы помочь их обнаружить.

Сообщения о смерти аль-Багдади, которые не подтверждались в прошлом

Сообщения о смерти Абу Бакра аль-Багдади появлялись неоднократно. Однако они ни разу не были подтверждены американскими властями.

11 июня 2017 года государственное телевидение Сирии заявляло, что Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован в Ракке в результате авиаудара. Однако позже эти сведения были опровергнуты, хотя ранение аль-Багдади подтвердили несколько независимых источников.

В октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

14 июня 2016-го информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, сообщало, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

"Новый бин Ладен" – Абу Бакр аль-Багдади, он же "Абу Дуа" (настоящее имя: Ибрагим Ауад Ибрагим Али аль-Бадри), родился 46 лет назад около иракского города Самарра. Его боевики в течение последних лет участвовали в гражданской войне в Сирии. Потерпев поражение от регулярной армии режима Башара Асада, Абу Бакр аль-Багдади вернулся на родину, поставив перед собой цель: захватить власть в Ираке и установить в стране радикальный исламский режим, свергнув шиитское правительство. Позже созданная им организация "Исламское государство" объявила о более амбициозных планах: создания халифата на территории всего Ближнего Востока и Северной Африки. За голову "Абу Дуа" властями США была назначена награда: 10 миллионов долларов. Позже "цена" была поднята до 25 миллионов долларов. 27 октября 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади уничтожен.





