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В мире

Глава МВД Великобритании призовет к признанию "Хизбаллы" террористической организацией

время публикации: 10:24 | последнее обновление: 10:28 блог версия для печати фото
Саджид Джавид
"День Аль-Кудса" в Лондоне. 2014 год
"День Аль-Кудса" в Лондоне. 2014 год

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид на следующей неделе, выступая на ежегодной конференции Консервативной партии, намерен призвать к признанию ливанской "Хизбаллы" террористической организацией, сообщает The Jewish Chronicle.

В настоящее время Лондон признает террористической только военное крыло "Хизбаллы", но не политическое руководство "Партии Аллаха".

О намерении Джавида добиваться признания "Хизбаллы" террористической организацией издание The Jewish Chronicle писало еще в июне этого года, через несколько месяцев после того, как он вступил в должность главы МВД.

Пресс-служба МВД Великобритании эту информацию не комментирует.

Признание "Хизбаллы" в целом террористической организацией будет означать запрет на посещение Соединенного Королевства представителями этой ливанской партии, запрет на демонстрацию символики этой партии и т.д. Отметим, что в Лондоне и других британских городах неоднократно проходили антиизраильские демонстрации под флагами "Хизбаллы", в частности во время ежегодного марша в "День Аль-Кудса".

The Jewish Chronicle приводит слова Саджида Джавида о том, что в вопросе признания "Хизбаллы" террористической организацией его полностью поддерживает новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

В настоящее время ливанская партия "Хизбалла" признается террористической властями США, Канады, Израиля, а также Лигой арабских государств и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Военное крыло этой организации признано террористическим формированием в Великобритании, Австралии и Европейском союзе.

Отметим, что лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин неоднократно выступал в поддержку "Хизбаллы", называл представителей этой организации и ХАМАСа своими "друзьями".

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