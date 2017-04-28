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Cтуденты устроили акцию протеста против выступления посла Израиля Марка Регева

время публикации: 15:26 | последнее обновление: 17:22 блог версия для печати фото
Cтуденты устроили акцию протеста против выступления посла Израиля Марка Регева
Cтуденты устроили акцию протеста против выступления посла Израиля Марка Регева
Посол Израиля в Великобритании Марк Регев

Около пятисот студентов Высшей школы востоковедения и африканистики при Лондонском университете (SOAS) устроили демонстрацию протеста против выступления перед студенческой аудиторией посла Израиля в Великобритании Марка Регева.

Как отмечает Daily Mail, официальный представитель Израиля выступал в SOAS впервые за последние 20 лет.

Высшая школа востоковедения и африканистики "славится" своими антиизраильскими настроениями, несмотря на репутацию одного из ведущих учебных заведений, специализирующихся на проблемах Ближнего Востока.

В ходе акции протеста сотни пропалестинских активистов размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги "Свободу Палестине". Им противостояли несколько десятков студентов с израильскими флагами. Сохранять общественный порядок с трудом удавалось нескольким полицейским, число которых было явно недостаточным для взрывоопасной ситуации.

Израильский посол Марк Регев был приглашен в SOAS для лекции о израильском видении ситуации на Ближнем Востоке. Ранее в этой аудитории без каких-либо эксцессов выступали посол Сирии, официальные представители ИРАКА и ЮАР.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 сентября 2015 г.
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