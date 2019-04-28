Нападение на синагогу в Калифорнии: убита женщина, трое раненых

В субботу, 27 апреля, во время празднования последнего дня Песаха в синагоге движения ХАБАД в городке Поуэй, на окраине Сан-Диего (штат Калифорния, США) молодой мужчина открыл огонь по людям, убив женщину и ранив трех человек. В момент нападения в синагоге находились около 100 человек.

Предполагаемый убийца задержан полицией.

Названо имя подозреваемого в убийстве: это 19-летний Джон Эрнест. Он был вооружен штурмовой винтовкой AR-15.

СМИ опубликовали имена раненых в инциденте: жительница Сдерота Нойя Тахан и раввин Исраэль Гольдстейн.

Подозреваемый пытался скрыться с места преступления на автомобиле. Но полиции удалось задержать его в ходе погони. В машине задержанного была найдена винтовка, которая, по всей видимости, была орудием преступления. Проводится расследование.

По словам местных властей, была убита пожилая женщина, ранения получили несовершеннолетняя девушка и двое взрослых мужчин, включая раввина. Пострадавшие доставлены в медицинский центр Palomar. Состояние раненых стабильное.

Джон Эрнест опубликовал в социальных сетях открытое письмо антисемитского содержание, в котором было сказано, что он вдохновлен массовым убийством мусульман в новозеландском Крайстчерче.

В полиции отмечает, что никогда ранее Джон Эрнест не попадал в поле зрения правоохранительных органов.





