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В мире

Власти Германии бьют тревогу: растет опасность, исходящая от правых экстремистов

время публикации: 28 апреля 2019 г., 22:56 | последнее обновление: 28 апреля 2019 г., 23:00 блог версия для печати фото
Власти Германии бьют тревогу: растет опасность, исходящая от правых радикалов
Власти Германии бьют тревогу: растет опасность, исходящая от правых радикалов
Власти Германии бьют тревогу: растет опасность, исходящая от правых радикалов

В воскресенье, 28 апреля, немецкое издание Welt am Sonntag опубликовало статью, посвященную "конфиденциальному докладу" Федерального ведомства по охране конституции (BfV) о деятельности правых экстремистов в ФРГ. На эту публикацию обратил внимание сайт Deutsche Welle.

По данным BfV, "террористические проекты и потенциальные планы" возникают среди "различных направлений и спектров правоэкстремистской сцены", включая маргинальные течения. В качестве возможных исполнителей "выступают прежде всего, просто организованные небольшие группы или одиночки".

Обмен информацией между ними происходит при помощи мессенджеров или соцсетей, поэтому, подчеркивают аналитики BfV, особенно важно отслеживать их активность в интернете.

При этом аналитики делают вывод, что на сегодняшний день потенциальным террористам-праворадикалам не хватает организованности.

Праворадикальные структуры представляют в Германии наибольшую опасность после 1945 года, заявил Welt am Sonntag замглавы парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, член фракции "зеленых" Константин фон Нотц. По его словам, правые экстремисты имеют связи в правительствах соседних европейских стран, в германских земельных парламентах и в самом бундестаге, а также в спецслужбах и бундесвере. "Подобное развитие, а также возможное управление из-за рубежа, недостаточно хорошо изучены", - переводит русская редакция DW слова парламентария.

На отчет BfV также обратило внимание издание британское Telegraph. Оно приводит цифры, встречающиеся в докладе. В частности, согласно аналитикам BfV, количество экстремистских и маргинальных групп в Германии за последние два года увеличилось на 50%.

В докладе также говорится, что особый риск представляют военные и полицейские, которые придерживаются правых взглядов в отношении беженцев и просителей убежища.

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