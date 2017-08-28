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В мире

Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко соблюдать соглашение о прекращении огня

время публикации: 19:32 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко соблюдать соглашение о прекращении огня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию и Украину приложить усилия для реализации минского соглашения о прекращении огня в Донбассе. Совместное заявление двух лидеров было опубликовано на сайте правительства Германии.

"Мы настоятельно просим президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко полностью выполнять взятые на себя обязательства, публично поддержать режим прекращения огня и обеспечить, чтобы соответствующие инструкции дошли до вооруженных сил на местах", - говорится в заявлении.

Также главы правительств Франции и Германии выразили обеспокоенность тем, что после телефонных переговоров "нормандской четверки" 22 августа положение на востоке Украины не улучшилось.

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