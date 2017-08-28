У основателя Facebook Марка Цукерберга родилась вторая дочь

У основателя Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан родилась вторая дочь, которую они назвали Август. Об этом счастливый отец сообщил в своем блоге.

Также родители опубликовали адресованное дочери письмо, которое начинается со слов: "Дорогая Август, добро пожаловать в этот мир! Твоя мама и я с нетерпением ждем, кем ты станешь".

Ранее Марк Цукерберг сообщал, что намерен взять после рождения дочери два месяца декретного отпуска: месяц сразу после появления на свет малышки, и другой - в декабре. Он отметил, что в компании Facebook все родители имеют право на четырехмесячный отпуск после рождения ребенка.