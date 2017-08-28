28 августа 2017 г.
последняя новость: 20:37
Ученые развеяли миф о курении
Кобзон сдал Януковича
Борьба с раком истощила Николаева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:55 Взрыв произошел в офисном здании в центре Хьюстона
19:32 Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко соблюдать соглашение о прекращении огня
18:36 ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Каспийске
16:09 Умерла французская актриса Мирей Дарк, спутница Алена Делона
15:37 Китай и Индия сообщили о разрешении территориального конфликта в Гималаях
13:52 На Ордынке задержали занимавшуюся проституцией полицейскую
13:30 Пожар на крупнейшем танковом заводе России, о пострадавших не сообщается
12:53 Немецкого санитара подозревают в убийстве 84 пациентов
12:41 Большинство французов недовольны Макроном
12:25 Дутерте приказал полицейским убивать "идиотов", сопротивляющихся при аресте
В мире

Взрыв произошел в офисном здании в центре Хьюстона

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 19:55 блог версия для печати фото
Взрыв произошел в офисном здании в центре Хьюстона

Взрыв произошел в офисном здании в центре Хьюстона, после чего начался пожар. Местный телеканал ABC KTRK сообщил, что в здании находится адвокатская контора, представляющая бесплатную юридическую помощь населению.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Нет информации о погибших или пострадавших.

Хьюстон, четвертый по величине город США, серьезно пострадал в результате тропического шторма "Харви". Проливные дожди вызвали наводнение. В некоторых районах выпало до 60 см осадков. И ливень продолжается. Более двух тысяч людей находятся во временных центрах. Многие из них полностью потеряли имущество.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 августа 2017 г.
Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // В мире // 27 августа 2017 г.
Метеослужба США назвала удар шторма "Харви" по Хьюстону беспрецедентным







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 28 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017