ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Каспийске

Спустя почти восемь часов после того, как в дагестанском Каспийске неизвестные обстреляли полицейских, о своей ответственности за это нападение заявила террористическая группировка "Исламское государство".

Израильский сайт MivzakLive опубликовал скриншот заявления, опубликованного ИГ в социальных сетях.

Утром 28 августа в Каспийске двое неизвестных совершили нападение на троих полицейских. В результате атаки один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен. Сообщалось, что нападавшие были застрелены.