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ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Каспийске

время публикации: 18:36 | последнее обновление: 18:36 блог версия для печати фото
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Каспийске

Спустя почти восемь часов после того, как в дагестанском Каспийске неизвестные обстреляли полицейских, о своей ответственности за это нападение заявила террористическая группировка "Исламское государство".

Израильский сайт MivzakLive опубликовал скриншот заявления, опубликованного ИГ в социальных сетях.

Утром 28 августа в Каспийске двое неизвестных совершили нападение на троих полицейских. В результате атаки один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен. Сообщалось, что нападавшие были застрелены.

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