Китай и Индия сообщили о разрешении территориального конфликта в Гималаях

Индия и Китай договорились об "ускоренном разведении пограничных войск на месте противостояния на плато Доклам". Об этом сообщил в понедельник, 28 августа, МИД Индии.

Эту информацию подтвердил МИД Китая, сообщив, что Индия отвела на свою сторону войска и технику, которые незаконно пересекли границу. При этом представитель МИДа Китая Хуа Чуньин предупредил, что Китай и впредь будет принимать меры для защиты своего территориального суверенитета.

В середине июня территориальный конфликт в районе плато Доклам, продолжавшийся с 1962 года, обострился после того, как Китай начал прокладывать дорогу по территории Бутана. Индия расценила это как попытку отрезать ее от северо-восточных штатов, доступ к которым пролегает через транспортный коридор Силигури. 18 июня около 270 индийских военнослужащих и два бульдозера пересекли границу, чтобы поддержать Бутан.

15 августа между войсками произошло первое столкновение. Страны предупредили о возможном вооруженном конфликте из-за плато, территорией которого фактически управляет Китай, но Индия считает его территорий Бутана.