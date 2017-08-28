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В мире

Немецкого санитара подозревают в убийстве 84 пациентов

время публикации: 12:53 | последнее обновление: 12:53 блог версия для печати фото
Немецкого санитара подозревают в убийстве 84 пациентов

Власти Германии заподозрили 40-летнего Нильса Хегеля, работавшего санитаром в реанимационных отделениях больниц в Дельменхорсте и Ольденбурге, в убийстве не менее 84 человек, сообщает AFP.

В феврале 2015 года Нильс Хегель был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство двух пациентов. Причем он признался в убийстве по меньшей мере 30 человек, сообщив, что "от скуки", вводил им смертельные дозы препаратов для стимулирования сердечной деятельности, а потом пытался их реанимировать. На том этапе расследования суд признал его виновным только в двух убийствах.

В течение последних двух лет следствие пришло к выводу, что жертвами Хегеля стали не менее 84 человек.

Отметим, что первый приговор Хегелю был вынесен окружным судом Ольденбурга еще в 2008 году, тогда его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за "причинение смерти по халатности", хотя его подозревали в трех убийствах и двух покушениях на убийство.

В общей сложности, расследовались 174 случая смерти пациентов в больницах Дельменхорста и Ольденбурга.

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