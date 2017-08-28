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В мире

Большинство французов недовольны Макроном

время публикации: 12:41 | последнее обновление: 12:41 блог версия для печати фото
Эммануэль Макрон

28 августа в Париже собирается саммит, в котором примут участие лидеры Германии, Франции, Италии и Испании. На его повестке дня – реформа Европейского союза, проблемы беженцев и террора.

Инициатором трансформации ЕС выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Однако данные последних опросов общественного мнения заставляют усомниться в том, что он обладает поддержкой, необходимой для обширных реформ.

Всего за месяц рейтинг президента снизился, согласно разным опросам, до 36-40%. При этом число недовольных его политикой достигло 57% - на 14% больше, чем в июле.

Примечательно, что Макрон, считавшийся главной надеждой французской политике, значительно отстал не только от крайне популярного в начале своей каденции Николя Саркози, но и от блеклого Франсуа Олланда.

Сразу после выборов рейтинги Саркози, Олланда и Макрона были сравнимыми и находились в районе 62%-65%. Однако через три месяца после них популярность Саркози находилась практически на том же уровне, в то время как Олланда поддерживали 47% французов.

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Понедельник, 28 августа 2017 г.
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