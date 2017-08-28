Умерла французская актриса Мирей Дарк, спутница Ален Делона

На 80-м году жизни скончалась актриса Мирей Дарк, известная большинству русскоязычных зрителей по фильмам "Борсалино" и "Высокий блондин в черном ботинке". Всего за свою карьеру она снялась в более чем 50 картинах.

О смерти Мирей Дарк сообщил французский телеканал France24 со ссылкой на агента актрисы.

В последние годы актриса была тяжело больна, в том числе, она перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.

Мирей Дарк родилась 15 мая 1938 года в Тулоне, в семье садовника и хозяйки бакалейной лавки. Ее настоящее имя Мирей Эгроз. Она рассказывала, что свой псевдоним выбрала в честь Жанны Д'Арк.

С 60-х годов прошлого столетия она снималась в кино и на телевидении. Первую большую роль получила в фильме "Месье", где ее партнером стал Жан Габен.

Больше десяти лет она была гражданской женой Алена Делона. Телеканал i24 отмечает, что актриса скончалась в своем парижском доме, Ален Делон находился рядом с ней до последней минуты.