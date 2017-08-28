На Ордынке задержали занимавшуюся проституцией полицейскую

На улице Большая Ордынка в Москве по подозрению в занятии проституцией была задержана уроженка Саратовской области 1985 года рождения. В ходе допроса задержанная сообщила, что является сотрудницей правоохранительных органов.

Как сообщает Lenta.ru, при обыске у девушки были обнаружены контрацептивы, средства интимного назначения, а также удостоверения работника министерства внутренних дел России.

В апреле 2017 года Московский городской суд приговорил подполковника ГРУ Дмитрия Стрыканова, обвиняемого в "торговле живым товаром", к 12 годам тюремного заключения.

Стрыканов и 13 его сообщников были арестованы 14 марта 2007 года. По данным Генпрокуратуры России, они обманным путем вывозили женщин в страны Европы и Ближнего Востока, где принуждали их заниматься проституцией.

С 1999 по 2007 год члены преступного сообщества вывезли в Израиль, Италию, Германию, Грецию, Голландию и Арабские Эмираты и продали в сексуальное рабство более 130 женщин. В основном, это были гражданки России, Узбекистана, Молдавии, Украины и Белоруссии.