28 августа 2017 г.
последняя новость: 14:01
Ученые развеяли миф о курении
Кобзон сдал Януковича
Борьба с раком истощила Николаева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:52 На Ордынке задержали занимавшуюся проституцией полицейскую
13:30 Пожар на крупнейшем танковом заводе России, о пострадавших не сообщается
12:53 Немецкого санитара подозревают в убийстве 84 пациентов
12:41 Большинство французов недовольны Макроном
12:25 Дутерте приказал полицейским убивать "идиотов", сопротивляющихся при аресте
06:43 Хабаровский таксист вымазал зеленкой лица девушек, отказавшихся платить за проезд. ВИДЕО
22:33 Судмедэксперты назвали причину смерти Антона Носика
20:19 Метеослужба США назвала удар шторма "Харви" по Хьюстону беспрецедентным
17:58 Техасские СМИ: число жертв урагана "Харви" возросло до пяти
17:48 При восхождении в австрийских Альпах погибли пять человек
В мире

На Ордынке задержали занимавшуюся проституцией полицейскую

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
На Ордынке задержали занимавшуюся проституцией полицейскую

На улице Большая Ордынка в Москве по подозрению в занятии проституцией была задержана уроженка Саратовской области 1985 года рождения. В ходе допроса задержанная сообщила, что является сотрудницей правоохранительных органов.

Как сообщает Lenta.ru, при обыске у девушки были обнаружены контрацептивы, средства интимного назначения, а также удостоверения работника министерства внутренних дел России.

В апреле 2017 года Московский городской суд приговорил подполковника ГРУ Дмитрия Стрыканова, обвиняемого в "торговле живым товаром", к 12 годам тюремного заключения.

Стрыканов и 13 его сообщников были арестованы 14 марта 2007 года. По данным Генпрокуратуры России, они обманным путем вывозили женщин в страны Европы и Ближнего Востока, где принуждали их заниматься проституцией.

С 1999 по 2007 год члены преступного сообщества вывезли в Израиль, Италию, Германию, Грецию, Голландию и Арабские Эмираты и продали в сексуальное рабство более 130 женщин. В основном, это были гражданки России, Узбекистана, Молдавии, Украины и Белоруссии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 апреля 2011 г.
Офицер ГРУ, организатор сети торговли "живым товаром", приговорен к 12 годам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В мире // 29 сентября 2009 г.
Офицер ГРУ на скамье подсудимых: продолжились слушания по делу о торговле женщинами







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 28 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017