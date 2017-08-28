28 августа 2017 г.
последняя новость: 14:01
Ученые развеяли миф о курении
Кобзон сдал Януковича
Борьба с раком истощила Николаева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:52 На Ордынке задержали занимавшуюся проституцией полицейскую
13:30 Пожар на крупнейшем танковом заводе России, о пострадавших не сообщается
12:53 Немецкого санитара подозревают в убийстве 84 пациентов
12:41 Большинство французов недовольны Макроном
12:25 Дутерте приказал полицейским убивать "идиотов", сопротивляющихся при аресте
06:43 Хабаровский таксист вымазал зеленкой лица девушек, отказавшихся платить за проезд. ВИДЕО
22:33 Судмедэксперты назвали причину смерти Антона Носика
20:19 Метеослужба США назвала удар шторма "Харви" по Хьюстону беспрецедентным
17:58 Техасские СМИ: число жертв урагана "Харви" возросло до пяти
17:48 При восхождении в австрийских Альпах погибли пять человек
В мире

Дутерте приказал полицейским убивать "идиотов", сопротивляющихся при аресте

время публикации: 12:25 | последнее обновление: 12:25 блог версия для печати фото
Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о праве сотрудников полиции убивать "идиотов", которые пытаются оказывать сопротивление при арестах, проводимых в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей, сообщает агентство Reuters. Более того, он подчеркнул: "Таков мой приказ".

В то же время Дутерте далее сказал, что полицейские должны помнить о верховенстве закона при исполнении своих служебных обязанностей и не допускать внесудебных расправ.

Ранее Дутерте заявлял, что его страна может выйти из состава Организации Объединенных Наций в ответ на критику методов борьбы с наркоторговцами. Эксперты ООН по соблюдению прав человека выступили с осуждением методов филиппинских полицейских, которые все чаще применяют оружие при задержании наркодилеров, убивая многих из них. Дутерте, неоднократно ранее призывавший убивать наркоторговцев и заявлявший, что лично убивал преступников, утверждал, что эксперты ООН заняты не тем, чем должны заниматься, "беспокоясь о груде костей преступников". Представителей ООН, обвиняющих власти Филиппин в нарушении прав человека, он назвал "глупцами".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июля 2017 г.
Мэр филиппинского города, подозреваемый в наркоторговле, убит в перестрелке
// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2017 г.
Президент Филиппин снимает с военнослужащих ответственность за убийство мирных граждан
// NEWSru.co.il // В мире // 15 января 2017 г.
Президент Филиппин обещает уничтожать террористов вместе с заложниками
// NEWSru.co.il // В мире // 29 декабря 2016 г.
Президент Филиппин заявил, что однажды выбросил человека из вертолета, и готов сделать это снова
// NEWSru.co.il // В мире // 14 декабря 2016 г.
Президент Филиппин Дутерте заявил, что лично убивал подозреваемых в преступлениях







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 28 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017