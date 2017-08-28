Дутерте приказал полицейским убивать "идиотов", сопротивляющихся при аресте

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о праве сотрудников полиции убивать "идиотов", которые пытаются оказывать сопротивление при арестах, проводимых в рамках кампании по борьбе с наркоторговлей, сообщает агентство Reuters. Более того, он подчеркнул: "Таков мой приказ".

В то же время Дутерте далее сказал, что полицейские должны помнить о верховенстве закона при исполнении своих служебных обязанностей и не допускать внесудебных расправ.

Ранее Дутерте заявлял, что его страна может выйти из состава Организации Объединенных Наций в ответ на критику методов борьбы с наркоторговцами. Эксперты ООН по соблюдению прав человека выступили с осуждением методов филиппинских полицейских, которые все чаще применяют оружие при задержании наркодилеров, убивая многих из них. Дутерте, неоднократно ранее призывавший убивать наркоторговцев и заявлявший, что лично убивал преступников, утверждал, что эксперты ООН заняты не тем, чем должны заниматься, "беспокоясь о груде костей преступников". Представителей ООН, обвиняющих власти Филиппин в нарушении прав человека, он назвал "глупцами".