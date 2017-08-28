Пожар на крупнейшем танковом заводе России, о пострадавших не сообщается

Девять пожарных расчетов были направлены на борьбу с пламенем, вспыхнувшим вечером 27 августа на одном из крупнейших оборонных предприятий России – расположенном в Нижнем Тагиле "Уралвагонзаводе".

По информации спасательных служб, возгорание произошло около 21:30 в покрасочном цехе предприятия. Огнем была охвачена площадь около 80 квадратных метров. Пожару присвоили повышенная категория сложности, чтобы потушить его, потребовалось несколько часов.

Как сообщает сайт ura.ru, пожарным пришлось работать при высокой температуре и сильном задымлении. Для тушения лакокрасочных материалов использовалась воздушно-механическая пена.

Информации о пострадавших нет. Установить причину пожара предстоит специальной комиссии, в работе которой примут участие и следователи пожарной охраны. Также сообщается, что возгорание не сказалось на работе предприятия.

"Уралвагонзавод" - крупнейший в мире производитель танков. В годы Второй мировой войны здесь было произведено около 25.000 Т-34, а после нее – более новые разработки, от Т-54 до "Арматы". Ежегодно предприятие также производит более 20.000 вагонов.