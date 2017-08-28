Хабаровский таксист вымазал зеленкой лица девушек, отказавшихся платить за проезд. ВИДЕО

Одной из самых обсуждаемых новостей в российских СМИ и социальных сетях стал инцидент в Хабаровской области, где таксист заставил девушек, отказавшихся платить за проезд, вымазать лица зеленкой.

На выложенной в интернете записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, и еще один человек снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск (небольшой город в двух часах езды от Хабаровска), и еще они "без денег ездят", отмечает РИА Новости.

В комментариях к видеозаписи, выложенной на YouTube, отмечается, что от Хабаровска до Вяземска более 100 км, а также говорится со ссылкой на очевидцев, что девушкам, у которых не было денег для оплаты, было предложено позвонить знакомым или родственникам, чтобы занять деньги, или вызвать полицию, но они отказались, согласившись на вариант наказания с использованием зеленки.

Тем не менее, по факту публикации в интернете видеозаписи, на которой показан процесс наказания неплательщиц, правоохранительные органы Хабаровска начали доследственную проверку. Как сообщает ИА AmurMedia, потерпевшим предложено обратиться в полицию.

На данный момент установлено, что видеозапись была сделана на остановке Красная Речка, около рынка. Таксисту, совершившему эти действия, грозят штраф и увольнение.

Мнения комментаторов по поводу этого инцидента разделились: многие говорят о недопустимом издевательстве над людьми, но есть и такие, кто полагает, что таксисты вынуждены наказывать тех, кто отказывается платить, и что публикация подобных видео поможет сократить число желающих прокатиться даром.