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В мире

Крушение Ту-154: обнаружен второй бортовой самописец упавшего в море самолета

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 12:43 блог версия для печати фото
Сочи (архив)

Утром в среду, 28 декабря, министерство обороны РФ сообщило о то, что обнаружен второй черный ящик самолета Ту-154: "Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", – говорится в сообщении министерства, опубликованном на официальном сайте.

Там также сообщается, что к настоящему моменту со дна Черного моря подняты 17 тел и 223 фрагмента тел погибших, крупные фрагменты самолета и личные вещи пассажиров. 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы. У 105 родственников погибших взяты необходимые для экспертизы пробы биологического материала.

Военные заявили, что поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 идет круглосуточно: "В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов и беспилотная авиация".

Накануне были расшифрованы показания параметрического бортового самописца, напоминает издание "Коммерсант". Согласно предварительному анализу данных, полученных из черного ящика, развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по неизвестной причине закрылков.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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