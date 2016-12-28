CNN: США готовят новые санкции против России в ответ за "вмешательство в выборы"

По информации телеканала CNN, 29 декабря правительство Барака Обамы объявит о введении новых санкций в отношении России за "вмешательство в выборы" в США.

По данным телеканала, речь идет как об экономических санкциях, а также о дипломатических мерах.

Кроме того, планируются "некие тайные меры", о которых общественности объявлено не будет.

В конце ноябре президент США Барак Обама провел пресс-конференцию, в которой заявил: после его личной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным Россия прекратила попытки повлиять на ход президентских выборов. По словам американского лидера, он призвал Путина прекратить вмешательство в этот процесс, которое чревато "серьезными последствиями", после чего взломы прекратились. Отвечая на вопрос журналиста, был ли президент России напрямую причастен к хакерской атаке на серверы Демократической партии, Обама заявил: "В России не так много вещей происходят без ведома Владимира Путина".

Позицию Обамы относительно вмешательства России в выборы президента поддержали ФБР и Управление национальной разведки (DNI), а также ЦРУ.

18 декабря газета The New York Times написала, что сотрудники американской разведки и помощники президента США разработали и предложили Бараку Обаме целый ряд ответных мер на кибератаки. В частности, в публикации говорилось о возможном "блокировании тайных счетов в банках Европы и Азии", принадлежащих доверенным лицам руководства РФ.