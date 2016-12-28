28 декабря 2016 г.
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В мире

Биньямин Нетаниягу вошел в список самых уважаемых в США людей уходящего года

время публикации: 21:20 | последнее обновление: 21:20 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу вошел в список самых уважаемых в США людей уходящего года

По данным опроса Gallup, наибольшим уважением у американцев в 2016 году пользовался уходящий президент США Барак Обама. За него отдали свои голоса 22% американцев, в то время как за Дональда Трампа, который сменит Обаму в Белом Доме, проголосовали 15% респондентов.

В десятку самых уважаемых мужчин планеты также вошел глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. По количеству голосов он уступает только Бараку Обаме, Дональду Трампу, Папе Римскому и сенатору Берни Сандерсу. При этом израильский премьер обогнал Далай-ламу и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Среди женщин наибольшим уважением американцев пользуются Хиллари Клинтон, Мишель Обама, Ангела Меркель, Опра Уинфри, Эллен Дедженерес, королева Елизавета II.

Опрос проводился с 7 по 11 декабря.

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