Ресторан в Гонолулу отказывается кормить тех, кто голосовал за Трампа

Владельцы итальянского ресторана домашней кухни под названием Café 8 ½, расположенной в столице Гавайев Гонолулу, вывесил на входе листовку, где говорится: "Если вы голосовали за Трампа, то тут вас не накормят. Мы не нацисты".

Об этом пишет в среду, 28 декабря, сайт телеканала FOX News, со ссылкой на страницу этого заведения в социальной сети Facebook, где снимок этого объявления набрал несколько десятков "лайков".

Один из одобрительных комментариев под этим "постом" гласит: "Когда вы в следующий раз приедете в Гонолулу, заходите сюда. И не только потому, что его владельцы придерживаются правильных взглядов, но также и потому, что еда здесь изысканная, а цены разумные".

Напомним, что подавляющее большинство жителей штата Гавайи исторически поддерживают демократов и 8 ноября 2016 года отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. В законодательном органе е этого штата, насчитывающем более полусотни депутатов, всего лишь шесть республиканцев и 25 независимых членов.