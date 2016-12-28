28 декабря 2016 г.
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Ресторан в Гонолулу отказывается кормить тех, кто голосовал за Трампа

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати

Владельцы итальянского ресторана домашней кухни под названием Café 8 ½, расположенной в столице Гавайев Гонолулу, вывесил на входе листовку, где говорится: "Если вы голосовали за Трампа, то тут вас не накормят. Мы не нацисты".

Об этом пишет в среду, 28 декабря, сайт телеканала FOX News, со ссылкой на страницу этого заведения в социальной сети Facebook, где снимок этого объявления набрал несколько десятков "лайков".

Один из одобрительных комментариев под этим "постом" гласит: "Когда вы в следующий раз приедете в Гонолулу, заходите сюда. И не только потому, что его владельцы придерживаются правильных взглядов, но также и потому, что еда здесь изысканная, а цены разумные".

Напомним, что подавляющее большинство жителей штата Гавайи исторически поддерживают демократов и 8 ноября 2016 года отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. В законодательном органе е этого штата, насчитывающем более полусотни депутатов, всего лишь шесть республиканцев и 25 независимых членов.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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