Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор

Глава правительства Японии Синдзо Абэ посетил базу ВМФ США в Перл-Харборе и принес "искренние и глубочайшие соболезнования" жертвам нападения японцев на базу 75 лет назад, сообщает BBC.

"Мы не должны повторить ужасы войны. Такова клятва, данная японцами", - заявил Абэ.

Японского премьера сопровождал в ходе визита президент США Барак Обама. Это был первый визит в Перл-Харбор лидеров обеих стран.

Напомним, что в мае этого года президент США Барак Обама нанес визит в Хиросиму, став первым действующим главой администрации Белого дома, побывавшим в городе, подвергшемся атомной бомбардировке в конце Второй мировой войны.