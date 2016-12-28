28 декабря 2016 г.
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В мире

Премьер-министр Японии посетил Перл-Харбор

время публикации: 08:28 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати

Глава правительства Японии Синдзо Абэ посетил базу ВМФ США в Перл-Харборе и принес "искренние и глубочайшие соболезнования" жертвам нападения японцев на базу 75 лет назад, сообщает BBC.

"Мы не должны повторить ужасы войны. Такова клятва, данная японцами", - заявил Абэ.

Японского премьера сопровождал в ходе визита президент США Барак Обама. Это был первый визит в Перл-Харбор лидеров обеих стран.

Напомним, что в мае этого года президент США Барак Обама нанес визит в Хиросиму, став первым действующим главой администрации Белого дома, побывавшим в городе, подвергшемся атомной бомбардировке в конце Второй мировой войны.

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