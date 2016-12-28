28 декабря 2016 г.
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В мире

Глава Госдепартамента США обнародует "всеобъемлющий план" примирения Израиля и палестинцев

время публикации: 12:56 | последнее обновление: 12:58 блог версия для печати фото
Джон Керри

Госсекретарь США Джон Керри обнародует в среду разработанный им "всеобъемлющий план" урегулирования палестино-израильского конфликта, сообщил накануне официальный представитель Госдепа Марк Тонер.

Об этом пишут 28 декабря американские СМИ и, в частности, сайт радиостанции "Голос Америки".

Данное заявление будет сделано спустя несколько дней после того, как администрация президента Обамы позволила Совбезу ООН принять очередную антиизраильскую резолюцию, в рамках которой объявлены оккупированными территории Иудеи и Самарии, а также восточные кварталы Иерусалима и часть Старого города.

Антиизраильская резолюция ООН. Содержание

Как сообщалось ранее, резолюция, принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим"). Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Вдобавок, резолюция призывает все страны мира проводить различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты.

Авторы этой резолюции относят к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай. После того, как Египет не стал вносить эту резолюцию на голосование в СБ ООН (СМИ предполагают, что Нетаниягу и Трамп сумели убедить президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси воздержаться от этих действий), антиизраильская резолюция была поставлена на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2016 г.
Ответ Израиля на резолюцию СБ ООН: отмена визита премьер-министра Украины и другие меры
// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Трамп заявил, что антиизраильская резолюция ООН осложнит переговоры о мире
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2016 г.
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Среда, 28 декабря 2016 г.
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