Джон Керри объяснил, почему США не воспользовались правом вето в СБ ООН

В среду, 28 декабря, госсекретарь США Джон Керри провел пресс-конференцию, полностью посвятив ее палестино-израильскому конфликту.

На этой пресс-конференции, проходящей менее чем за месяц до того, как Дональд Трамп сменит в Белом доме Барака Обаму, Керри объяснил, почему США не воспользовались правом вето во время голосования на Совете Безопасности по резолюции, осуждающей строительство поселений. По его словам, "настоящие друзья должны иметь мужество говорить друг другу правду, даже она является нелицеприятной".

В ходе выступления госсекретарь утверждал, что реализация принцип "два государства для двух народов" является единственным путем гарантировать надежный и продолжительный мир между Израилем и палестинцами.

Он напомнил, что будущее двух народов оказалось под угрозой, однако все еще существует возможность продвижения мирного процесса, если стороны конфликта возьмут на себя ответственность за будущее и начнут действовать в нужном направлении.

Керри убежден, что "честный и непредвзятый диалог" является единственной альтернативой тому будущему, которое никто не хочет, но которое становится реальностью на наших глазах. По его словам, в случае, если палестинское государство не будет создано, Израиль будет либо еврейским, либо демократическим государством.

Джон Керри обвинил руководство Израиля в невыполнении взятых на себя обязательств. По словам Джона Керри, продолжающееся строительство в поселениях является приговором для будущее Израиля. Госсекретарь заявил: "Хотя глава правительства Биньямин Нетаниягу и заявляет, что он поддерживает принцип двух государств, его правительство является самым правым в истории Израиля. "Лидер одной из партий, поддерживающих строительство в поселениях, после выборов в США даже заявил: "закончилась эпоха принципа двух государств".