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В мире

Посол Беларуси в Баку не исключает экстрадицию блогера Лапшина в Азербайджан

время публикации: 12:55 | последнее обновление: 12:55 блог версия для печати фото

Посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку задержанного в Минске блогера Александра Лапшина в случае, если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона, сообщает РИА Новости.

"Если обращение законное, если он открыто допустил нарушение закона и его вина доказана, тогда Беларусь даст положительный ответ на это обращение", – цитирует азербайджанское агентство APA заявление Ахрамовича. Посол также подчеркнул, что в его дипломатической практике было несколько таких прецедентов.

40-летний блогер Александр Лапшин, обладающий израильским гражданством, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, писало издание azeri.today.

Как сообщали израильские СМИ, МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не допустить экстрадицию Александра Лапшина в Баку до выяснения всех обстоятельств этого дела.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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