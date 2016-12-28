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В мире

Московская полиция разыскивает 17-летнего юношу по подозрению в убийстве ребенка

время публикации: 05:11 | последнее обновление: 05:18 блог версия для печати фото
Московская полиция разыскивает 17-летнего подростка по подозрению в убийстве ребенка

Полиция разыскивает 17-летнего юношу по подозрению в убийстве ребенка на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению пресс-службы ГСУ СК по Москве, тело 10-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено во вторник, 27 декабря, в квартире одного из домов на Ломоносовском проспекте.

"По подозрению в убийстве на Ломоносовском проспекте разыскивается 17-летний подросток. Его одежда может быть в крови", – сказал собеседник агентства.

По данным некоторых СМИ, подозреваемый в совершении преступления – брат убитого.

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