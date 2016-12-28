Власти штата Монтана предостерегли нео-нацистов от проведения демонстрации

Демократические и республиканские законодатели штата Монтана предупредили нео-нацистов, что они не найдут "спокойного места" для проведения в следующем месяце демонстрации в городке Вайтфиш, где недавно звучали угрозы в адрес местных евреев, сообщает Reuters.

Демонстрация, объявленная нео-нацистами, состоится в поддержку матери лидера белых националистов Ричарда Спенсера. Жители города требуют от Шерри Спенсер продать дом в Вайтфише и осудить убеждения сына. В прошлом месяце Ричард Спенсер выступал на митинге расистов в Вашингтоне, где праздновали победу Дональда Трампа. Он приветствовал собравшихся нацистским салютом и возгласом "Хайль, Трамп!"

Напомним, несколько недель назад националисты городка Вайтфиш опубликовали на своем сайте The Daily Stormer призыв к нападениям на проживающих в городе евреев. В тексте, выложенном на расистском сайте, приведены имена, номера телефонов, адреса, а также фотографии американских граждан еврейской национальности, "украшенные" желтыми звездами, какими метили евреев нацисты в период Холокоста.