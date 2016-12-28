28 декабря 2016 г.
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Девушка упала в мусоропровод с седьмого этажа здания в Москве

время публикации: 03:13 | последнее обновление: 03:22 блог версия для печати фото
Девушка упала в мусоропровод с седьмого этажа здания в Москве

Пятнадцатилетняя девушка получила травмы в результате падения в мусоропровод в девятиэтажном здании на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел вечером во вторник, 27 декабря, на улице Фомичевой. Прибывшие на место происшествия спасатели достали пострадавшую из мусоропровода и передали ее бригаде "скорой помощи", сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах города, девушка упала в мусоропровод с седьмого этажа. В настоящее время она находится в больнице, ее жизнь находится вне опасности.

По данному факту следственными органами проводится проверка. Причины и обстоятельства происшедшего выясняются.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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