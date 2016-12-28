Арестован тунисец, подозреваемый в причастности к "рождественскому" теракту в Берлине

Федеральная прокуратура Германии сообщает о задержании сорокалетнего уроженца Туниса, подозреваемого в причастности к теракту, совершенному накануне Рождества на ярмарке в Берлине, жертвами которого стали 12 человек.

Об этом пишет в среду, 28 декабря, сайт телеканала NBC со ссылкой на новостное агентство АР.

В заметке говорится, что номер его телефона был обнаружен в сотовом телефоне Аниса Амри, исполнителя теракта, который находился за рулем грузовика, врезавшегося в толпу, а затем бежал и был убит в перестрелке с бойцами итальянского спецназа в Милане.

Прокуратура сообщает, что уже в этот четверг даст четкий ответ относительно причастности задержанного к данному преступлению. Он будет находится за решеткой до выдачи официального ордера на арест, если эту меру сочтут необходимой.