Массовое отравление алкоголем в Пенджабе, умерли более 40 человек

Не менее 44 человек умерли в округе Тоба-Тек-Сингх, в пакистанской провинции Пенджаб, после употребления опасного для жизни алкогольного напитка, сообщает сайт Dunya News.

В общей сложности, в больницы были доставлены около 150 человек, пивших этот крепкий алкогольный напиток.

Судя по публикуемой информации, речь о партии алкоголя, которая была конфискована полицией около двух месяцев назад и хранилась на складе полицейского участка в Чуттиане. Уборщик в этом участке Саван Масих накануне Рождества каким-то образом сумел похитить конфискованный алкоголь и продал его водопроводчику Саджаду Масиху, работавшему в том же участке и, возможно, являвшемуся родственником Савана. Саджад выпил сам и начал торговать похищенным алкоголем в христианской колонии Мубарикабад, позже он попросту залил оставшийся алкоголь в кулер для воды, из которого его могли бесплатно наливать все желающие. Саджад Масих умер одним из первых.

После смерти Саджада в местной церкви через громкоговорители стали призывать срочно прийти в больницу всех, кто пил этот алкоголь. Но многих спасти не удалось.

В настоящее время проводится расследование. Остается неясным, как конфискованный алкоголь попал к уборщику. Саван Масих разыскивается полицией. Наказание могут понести также ответственные сотрудники полиции и производители этого алкогольного напитка.