28 декабря 2016 г.
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В мире

В Теннесси разбился легкий самолет: погибли три человека, в их числе ребенок

время публикации: 05:42 | последнее обновление: 05:42 блог версия для печати фото
В Теннесси разбился легкий самолет: погибли три человека, в их числе ребенок

В американском штате Теннесси, на территории национального парка Great Smoky Mountains разбился Cessna 182. Как сообщает сайт телеканала ABC News, в результате авиакатастрофы погибли три человека: 42-летний Ким Смит, 41-летний Дэвид Старлинг и восьмилетний Хантер Старлинг (все из Флориды).

Самолет пропал с радаров еще 26 декабря, вечером во вторник обломки самолета были найдены поисковым отрядом. Никто из находившихся на борту самолета не выжил.

По факту падения самолета проводится расследование.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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