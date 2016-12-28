В Теннесси разбился легкий самолет: погибли три человека, в их числе ребенок

В американском штате Теннесси, на территории национального парка Great Smoky Mountains разбился Cessna 182. Как сообщает сайт телеканала ABC News, в результате авиакатастрофы погибли три человека: 42-летний Ким Смит, 41-летний Дэвид Старлинг и восьмилетний Хантер Старлинг (все из Флориды).

Самолет пропал с радаров еще 26 декабря, вечером во вторник обломки самолета были найдены поисковым отрядом. Никто из находившихся на борту самолета не выжил.

По факту падения самолета проводится расследование.