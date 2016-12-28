Белый дом опровергает информацию о встрече с палестинским рукводством

Администрация президента Обамы официально опровергло сообщение египтян о встрече высокопоставленных американских чиновников в палестинским руководством, на котором было решено поддержать антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН.

Представитель Совета национальной безопасности США Нэд Прайс опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter текст,в котором назвал эту информацию "совершеннейшим вымыслом" и утверждал, что подобной встречи не было.

Ему вторит пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби, который ответил изданию The Times of Israel "твитом" соответствующего содержания.

Высокопоставленный чиновник ООП Саиб Арикат, главный палестинский "переговорщик", продолжает утверждать, что данная встреча имела место, однако обвиняет СМИ в намеренном искажении информации, о чем пишет палестинское агентство новостей Wafa.

"Этот слив информации служит интересам Нетаниягу и Либермана, которые развязали войну против мирового сообщества, стоящего на страже международных законов и считает израильскую оккупацию незаконной", – приводит издание слова Ариката.

Ранее в этот день сайт египетской газеты "Аль-Юм ас-Саба" опубликовал протоколы встреч высокопоставленных представителей Палестинской национальной администрации и Соединенных Штатов Америки, состоявшихся в Вашингтоне 12-15 декабря, незадолго до голосования в Совете безопасности ООН по антиизраильской резолюции №2334.

Судя по опубликованным данным, в этих встречах участвовали с американской стороны – госсекретарь США Джон Керри, советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс и другие официальные лица, с палестинской стороны – генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП) Саиб Арикат, глава палестинской контрразведки генерал-майор Маджид Фарадж, глава палестинской дипломатической миссии в Вашингтоне Маен Рашид Арикат и другие.

Каким образом протоколы этих встреч попали в редакцию египетской газеты, неизвестно. Их достоверность не подтверждается официальными лицами в Рамалле или в Вашингтоне. Публикацию "Аль-Юм ас-Саба" цитируют 28 декабря израильские СМИ.

Судя по опубликованным протоколам, в ходе встреч обсуждалось предстоящее голосование в СБ ООН по резолюции, осуждающей израильскую поселенческую деятельность и строительство на спорных территориях, в том числе в Иерусалиме. Более того, как отмечает редакция "Аль-Юм ас-Саба", Керри, Райс и другие представители руководства США участвовали в обсуждении содержания этой резолюции.

Представители ПНА дали ясно понять, что палестинская сторона откажется признавать государство Израиль, если посольство США переведут из Тель-Авива в Иерусалим, как это планирует администрация Дональда Трампа.

В ходе встречи американские представители резко критиковали политику премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, действия которого, по их оценке, приводят к срыву процесса урегулирования по формуле "два государства для двух народов". В то же время Керри и Райс убеждали Ариката и других представителей палестинского руководства в необходимости продолжения координации с Израилем действий в сфере безопасности, чтобы предотвращать террористические акты, особенно теракты-самоубийства. Кроме того, американцы рекомендовали ПНА не делать резких шагов, таких как объявление о ликвидации Палестинской автономии как административной структуры или обращение в международный трибунал в Гааге, чтобы не провоцировать администрацию Трампа.

Представители ПНА на этих встречах настаивали на том, что настало время отменить принятое руководством США в 1987 году решение признать ООП террористической организацией. Обсуждалось и проведение конференции по проблемам Ближнего Востока во Франции.