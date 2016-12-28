"Командир, мы падаем!": расшифрован речевой самописец разбившегося в Черном море Ту-154

Расшифровка речевого самописца разбившегося в Черном море самолета Ту-154 министерства обороны РФ прояснила обстановку в кабине пилотов в момент перед падением авиалайнера.

Как сообщает в ночь на среду, 28 декабря, Vesti.ru, один из пилотов воскликнул о неисправности закрылков самолета. Затем послышался сигнал о сближении с землей и после – крик: "Командир, мы падаем!"

Специалисты пояснили, что на малых скоростях положение закрылков влияет на подъемную силу крыла. Однако причины катастрофы называть пока рано. Возможно, расшифровка найденного на месте трагедии параметрического самописца позволит сделать более точные заключения, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч. В момент трагедии он пытался совершить правый маневр и летел с сильно задранным носом.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию, которая в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла. При этом по не известным пока причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", – цитирует ТАСС источник в силовых структурах.

Углом тангажа называется угол между продольной, от носа к хвосту, осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.

По мнению экспертов, катастрофа могла произойти по нескольким причинам, в числе которых ошибочные действия экипажа и неисправность одного из двигателей.