В графстве Мидлсекс британцу не продали вино: "Это противоречит исламу"

Британец по имени Ли Сондерс, 35-летний отец троих детей, который намеревался купить бутылку розового вина в одном из магазинов торговой сети Tesco, был неприятно удивлен тем, что 20-летняя кассирша в хиджабе отказалась продать ему спиртное. Она заявила, что сделать это ей не позволяет ее религия, и посоветовала покупателю отправиться в другой магазин.

Об этом инциденте, происшедшем в городе Фелтем, графство Мидлсекс, пишет в среду, 28 декабря, издание Тhe Sun.

Сондерс, который намеревался истратить в этом магазине около 55 фунтов стерлингов – 4 фунта на вино, 17 – на игровую приставку Xbox FIFA 17 для своего сына и остальные деньги на гирлянду лампочек для новогодней елки – находит этот поступок возмутительным.

"Если вы поступаете на работу, то должны выполнять все, что предусмотрено условиями найма", – приводит издание слова покупателя.

Он, впрочем, считает, что вина за этот неприятный инцидент лежит не на девушке, а на руководстве магазина, которое согласилось на ее условия.