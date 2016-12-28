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В графстве Мидлсекс британцу не продали вино: "Это противоречит исламу"

время публикации: 14:20 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати фото
В графстве Мидлсекс британцу не продали вино: "Это противоречит исламу"

Британец по имени Ли Сондерс, 35-летний отец троих детей, который намеревался купить бутылку розового вина в одном из магазинов торговой сети Tesco, был неприятно удивлен тем, что 20-летняя кассирша в хиджабе отказалась продать ему спиртное. Она заявила, что сделать это ей не позволяет ее религия, и посоветовала покупателю отправиться в другой магазин.

Об этом инциденте, происшедшем в городе Фелтем, графство Мидлсекс, пишет в среду, 28 декабря, издание Тhe Sun.

Сондерс, который намеревался истратить в этом магазине около 55 фунтов стерлингов – 4 фунта на вино, 17 – на игровую приставку Xbox FIFA 17 для своего сына и остальные деньги на гирлянду лампочек для новогодней елки – находит этот поступок возмутительным.

"Если вы поступаете на работу, то должны выполнять все, что предусмотрено условиями найма", – приводит издание слова покупателя.

Он, впрочем, считает, что вина за этот неприятный инцидент лежит не на девушке, а на руководстве магазина, которое согласилось на ее условия.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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