28 декабря 2016 г.
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В мире

Индия планирует вывести одной ракетой в космос 83 спутника, включая израильские

время публикации: 12:11 | последнее обновление: 12:11 блог версия для печати

Индийское космическое агентство планирует установить в конце января 2017 года рекорд по количеству спутников, выведенных на орбиту в рамках одного запуска.

Как сообщает Times of India, ракета-носитель PSLV-C37 должна будет стартовать с космодрома Шрихарикота, неся на борту 83 спутника – три индийских, а спутники из США, Швейцарии, Казахстана, Израиля и Нидерландов.

Для Израиля Индия запустит студенческий пико-спутник BGU Sat университета Бен-Гурион весом 1 килограмм, а также спутник для медицинских экспериментов компании Space Pharma.

Ранее в июне 2016 года PSLV-C37 вывела на орбиту 20 спутников за один запуск.

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Среда, 28 декабря 2016 г.
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