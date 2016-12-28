Дональд Трамп: "Недопустимо так явно пренебрегать интересами Израиля"

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает борьбу со своим предшественником на посту главы государства, Бараком Обамой, в социальных сетях.

В своем микроблоге в социальной сети Twitter он опубликовал в среду, 28 декабря, следующий текст: "Я делаю все возможное, чтобы нейтрализовать подстрекательские заявления президента О. и преодолеть чинимые им препятствия, но переходный процесс не будет плавным. Мы не можем продолжать относиться к Израилю с тем же явным пренебрежением и неуважением. Они привыкли считать его лучшим другом, но это уже не так. Начало положила эта ужасная сделка с Ираном, а теперь вот это (голосование в Совбезе ООН – прим.ред.). Решительно станем на сторону Израиля, 20 января уже близко!"

Американские СМИ и, в частности, сайт телеканала CNBC отмечают, что Трамп находит возмутительным тот факт, что США не наложили вето на очередную антиизраильскую резолюцию в Совете безопасности ООН, в рамках которой поселения Иудеи и Самарии, а также восточные кварталы Иерусалима, включая часть Старого города, названы "оккупированным территориями.

Он обещает наладить отношения с еврейским государством, резко ухудшившиеся в период правления Обамы, и данная резолюция является серьезным препятствием для реализации этого обещания.