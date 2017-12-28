Путину показали перспективные БПЛА, создателей которых вдохновляли американцы и израильтяне. Комментарий

22 декабря, перед участием в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, проходившем в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу были представлены образцы военной техники и вооружений.

В публикации "Российской газеты" это было описано так: "Пятнадцать ракет, среди которых есть единственные в мире, американский танк времен Второй мировой, а также современные достижения – "дроны", напоминающие летательные аппараты в блокбастере "Звездные войны", показали президенту Владимиру Путину в военной академии РВСН имени Петра Великого". Далее в тексте дано более подробное описание: "Летающие мотоциклы, перспективная боевая экипировка 3-го поколения "Ратник", образцы модернизированного спасательного снаряжения подводника, учебно-тренировочный комплекс ВДВ, американский танк "Шерман" времен Второй мировой (его подняли с затопленного в Баренцевом море транспортного судна "Томас Дональдсон")".

При этом в публикации не было рассказано детально о беспилотных самолетах, которые осматривали Путин и Шойгу. Хотя им, на наш взгляд, следовало бы уделить особое внимание.

Судя по внешнему виду, президенту и министру обороны продемонстрировали прототипы первого российского ударного БПЛА и высотного барражирующего боеприпаса. За комментариями редакция NEWSru.co.il обратилась к ведущему российскому специалисту по беспилотной авиационной технике, главному редактору сайта UAV.ru Денису Федутинову.

"Что касается БПЛА самолетного типа, который был показан на мероприятии, то судя по его размерности, можно с высокой долей вероятности предположить, что это аппарат тактического класса "Корсар", разработку которого ведет входящее в состав концерна "Вега" ярославской КБ "Луч", – говорит Д.Федутинов. – Ранее в СМИ уже появлялись изображения беспилотника, который, по-видимому, был одной из начальных версий данного БПЛА. Большой сенсации внешний вид нового беспилотника не несет – он выполнен по той же двухблочной схеме с хвостовым оперением в виде перевернутой V, что и показанный ранее вариант, однако имеет иные обводы фюзеляжа. Судя по ранее публиковавшимся относительно БПЛА "Корсар" данным, можно предположить, что программа его создания близка к завершению, и облик серийно изготавливаемого аппарата будет близок к показанному беспилотнику. Не менее интересным является факт показа БПЛА совместно с боеприпасами, что говорит о стремлении российских военных получить комплекс с не только разведывательными, но и с некоторыми ограниченными ударными возможностями, что очевидно, делается с оглядкой на опыт коллег из США, чей беспилотник Shadow, теперь также имеющий опциональные возможности по оснащению оружием, очевидно, вдохновлял российских разработчиков. Второй аппарат, не менее любопытен. Можно предположить, что это прототип перспективного барражирующего аппарата, типа израильских систем Harpy и Harop. В этом случае можно говорить о том, что успехи разработчиков из Израиля, ставших основателями подхваченного другими странами тренда в части создания беспилотных аппаратов-камикадзе, были замечены и в России".