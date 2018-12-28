Названа точная дата визита лидера ХАМАСа в Москву: 15 января

Визит лидера палестинской террористической организации ХАМАС Исмаила Ханийи в Москву состоится 15 января 2019 года. Как отмечает агентство "Интерфакс", об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ханийя проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Богданов пояснил, что стороны будут обсуждать "ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование, ситуацию на палестинских оккупированных территориях, особенно в секторе Газы, и, конечно, задачу восстановления палестинского единства".

Израиль заявлял протест в связи с предстоящим визитом Ханийи в Москву. Но МИД России отклонил претензии Израиля, отметив, что Иерусалим сам ведет переговоры с лидерами ХАМАСа.

Для руководства ХАМАСа исключительно важна международная легитимация как политического движения. Ради этого организуются поездки за рубеж и переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств или даже глав государств. ХАМАС утверждает, что пришел к власти в Газе путем демократических выборов. На самом деле, ХАМАС победил на парламентских выборах в Газе в 2005 году, но пришел к власти в июне 2007 года путем вооруженного переворота.

Неделю назад, 21 декабря, Богданов говорил, что в начале 2019 года в Москве будет организована встреча между главой палестинской администрации Махмудом Аббасом и лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийей. Этот вопрос обсуждался в Москве на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД ПА Рияда Малики. Состоится ли эта встреча, неизвестно.

20 декабря выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала о "российском плане палестинского примирения". В публикации отмечалось, что Россия ведет переговоры с ХАМАСом и палестинской администрацией, и что глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя получил официальное приглашение посетить Москву в рамках реализации этого плана.

В конце ноября агентство РИА Новости написало, что лидеры ХАМАСа получили официальное приглашение посетить Москву. Об этом агентству стало известно из пресс-релиза, отправленного в редакцию пресс-службой ХАМАСа.

Власти России не признают ХАМАС террористической организацией и не препятствуют деятельности эмиссаров ХАМАСа на территории РФ, несмотря на то, что среди жертв терактов, совершенных боевиками ХАМАСа, были и российские граждане. Представители руководства палестинских террористических организаций никогда публично не приносили извинений за то, что в результате действий боевиков гибли и получали ранения граждане РФ. Руководство России летом 2012 года проигнорировало "Запрос о задержании лидеров ХАМАСа и расследовании их преступлений против граждан России в Израиле". Редакция NEWSru.co.il неоднократно обращалась в МИД РФ и Госдуму России с просьбой разъяснить позицию властей РФ по данному вопросу. Ответ получен не был.

В феврале 2017 года посол России в Израиле Александр Шеин в интервью NEWSru.co.il говорил: "Понимаете, эти террористические акты не были направлены против российских граждан. Конечно, случайные жертвы могли быть. Среди них могли быть и российские туристы. Но у нас юридическая система признания организации террористической. Если будет доказано, что целью теракта были именно российские граждане, то Верховный суд может принять решение о признании такой организации террористической".

Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами этой террористической организации. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа.

Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом.

В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года).

Исмаил Ханийя впервые будет официально принят главой российского МИДа. Хотя с заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров встречался в Москве в 2011 и 2017 годах.

Исмаил Ханийя. Краткая биографическая справка

Исмаил Ханийя родился 29 января 1963 года в лагере палестинских беженцев Шаати в Газе. В 1987 году он окончил Исламский университет Газы по кафедре арабской литературы, и в том же году вступил в ряды нового "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

В 1992 году Исмаил Ханийя был депортирован израильскими властями в Южный Ливан, он вернулся в сектор Газы год спустя и начал работать в Исламском университете.

Ханийя являлся одним из ближайших помощников духовного лидера ХАМАСа шейха Ахмада Ясина. В 1998 году он возглавил его канцелярию. В 2004 году ЦАХАЛ уничтожил Ясина.

Вскоре после ликвидации Ахмада Ясина, а затем и его преемника Абд аль-Азиза Рантиси, Исмаил Ханийя возглавил правительство ХАМАСа в Газе.

В мае 2017-го Исмаил Ханийя был избран новым главой политбюро ХАМАСа после того, как его предшественник на этом посту Халид Машаль ушел в отставку.





