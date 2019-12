СМИ: Австралия ждет от Израиля решения об экстрадиции Малки Лейфер

В субботу, 28 декабря, издание The New York Times со ссылкой на Associated Press напомнило историю 34-летней Николь Мейер, утверждающей, что в юности она и две ее сестры подвергались сексуальному насилию со стороны экс-директора еврейской школы в Мельбурне Малки Лейфер.

В 2008 году ей были заочно предъявлены 74 обвинения в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним. Незадолго до этого Лейфер бежала в Израиль и проживала в одном из религиозных поселений. В августе 2014 года она была задержана по требованию австралийских властей. В 2016-м Лейфер освободили из-под стражи после того, как эксперты признали ее страдающей психическим заболеванием. В 2018 году она была вновь задержана; суд потребовал, чтобы была проведена еще одна медицинская экспертиза. В декабре 2019-го назначенные судом для проведения экспертизы психиатры "забыли уведомить суд, что не успевают подготовить свое заключение".

Associated Press называет процесс по делу Лейфер "кафкианским".

Также 28 декабря издание The Australian Jewish News опубликовало статью, в которой утверждается, что "дело Малки Лейфер объединило еврейскую общину Австралии", большинство представителей которой надеются, что экс-директор религиозной школы предстанет перед судом в Мельбурне.

Издание отмечает, что в середине декабря генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер встречался с юридическим советником правительства Израиля Авихаем Мандельблитом и министром юстиции Амиром Оханой. После этой встречи Портер заявил, что израильская сторона осознает серьезность вопроса об экстрадиции Лейфер для Австралии.

The Australian Jewish News также осуждает израильского премьера Биньямина Нетаниягу за поддержку, которую тот, по мнению издания, оказывает Яакову Лицману, подозреваемому в попытке препятствовать экстрадиции Лейфер.

Напомним, в начале августа полиция объявила о завершении расследования подозрений в отношении заместителя здравоохранения и главы блока "Яадут а-Тора" Яакова Лицмана. Следствие проверяло подозрения, согласно которым Яаков Лицман препятствовал экстрадиции Малки Лейфер. Сам Лицман утверждал, что не знаком с женщиной и организовал для нее психическую экспертизу по просьбе представителей религиозной общины. Полиция пришла к выводу о том, что в данном деле имел место обман общественного доверия.

10 октября Верховный суд отменил решение окружного суда Иерусалима о переводе Малки Лейфер под домашний арест. Она останется под стражей до тех пор, пока не будет принято окончательное решение об ее экстрадиции.

Отметим, что ранее израильские и австралийские СМИ написали, что дело бывшего директора еврейской школы в Мельбурне Малки Лейфер, подозреваемой в совращении своих учениц, может негативно отразиться на отношениях между Иерусалимом и Канберрой.

Кризис в отношениях усугубился после того, как 2 октября окружной суд Иерусалима распорядился перевести Лейфер, экстрадиции которой добивается Австралия с 2013 года, под домашний арест.

После решения о переводе Лейфер под домашний арест к главе правительства Израиля Биньямину Нетаниягу обратился премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс с просьбой способствовать экстрадиции Лейфер.