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В мире

Официальная причина смерти первого лидера ЛНР - сердечная недостаточность

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 15:54 блог версия для печати фото
Луганск. 30 апреля 2014 года

Первый лидер сепаратистов самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил руководитель информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик агентству "Интерфакс".

Константин Кнырик сообщил также, что Валерия Болотова похоронят во вторник в московском регионе. По его словам, панихида пройдет на Троекуровском кладбище, но место похорон еще не определено.

Валерий Болотов родился в 1970 году. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в вооруженных конфликтах в Ереване в 1989 году и в Нагорном Карабахе в 1990 году. Был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

В апреле 2014 года Болотов выступил с призывом к открытому противостоянию с украинским правительством, участвовал в захватах правительственных учреждений в Луганской области, командовал сепаратистами "армии Юго-Востока". В том же месяце народный сход объявил его "народным губернатором".

В мае 2014 года Болотов был ранен в результате покушения, после чего уехал в Россию. Он оставил пост лидера сепаратистов ЛНР, и его преемником стал Игорь Плотницкий. Болотов позднее критиковал нового главу ЛНР.

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