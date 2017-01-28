Официальная причина смерти первого лидера ЛНР - сердечная недостаточность

Первый лидер сепаратистов самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщил руководитель информационного центра "Юго-восточный фронт" Константин Кнырик агентству "Интерфакс".

Константин Кнырик сообщил также, что Валерия Болотова похоронят во вторник в московском регионе. По его словам, панихида пройдет на Троекуровском кладбище, но место похорон еще не определено.

Валерий Болотов родился в 1970 году. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в вооруженных конфликтах в Ереване в 1989 году и в Нагорном Карабахе в 1990 году. Был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

В апреле 2014 года Болотов выступил с призывом к открытому противостоянию с украинским правительством, участвовал в захватах правительственных учреждений в Луганской области, командовал сепаратистами "армии Юго-Востока". В том же месяце народный сход объявил его "народным губернатором".

В мае 2014 года Болотов был ранен в результате покушения, после чего уехал в Россию. Он оставил пост лидера сепаратистов ЛНР, и его преемником стал Игорь Плотницкий. Болотов позднее критиковал нового главу ЛНР.