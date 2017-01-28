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В мире

В Калифорнии начался сбор подписей за проведение референдума о независимости

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 14:51 блог версия для печати фото
Демонстрация противников Трампа в Лос-Анджелесе (архив)

В штате Калифорния началась активная стадия кампании по сбору подписей за отделение от США. Госсекретарь штата Алекс Падилла разрешил сторонникам "Калифорнийской государственности" попробовать собрать 600 тысяч подписей.

В случае успеха вопрос об обретении государственного суверенитета штатом Калифорния может быть вынесен на голосование в ноябре 2018 года, сообщило информационное агентство France Presse.

Если большинство избирателей проголосуют за "Калифорнийскую государственность", то это будет означать прекращение действия статьи конституции штата, объявляющей Калифорнию неотъемлемой частью США.

Для дальнейшей процедуры отделения необходимо будет провести еще один референдум - в 2019 году. На втором референдуме граждане должны будут высказать свое мнение о том, следует ли Калифорнии объявить себя полностью независимым государством.

Госсекретарь Алекс Падилла предупредил, что процесс отделения от США повлечет за собой высокие расходы, а также будет сопряжен с серьезными юридическими проблемами.

Идея независимой Калифорнии обрела новую популярность после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Калифорния поддержала его соперника на выборах, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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