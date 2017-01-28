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The Daily Telegraph: смерть топ-менеджера "Роснефти" может быть связана с "досье Трампа"

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 17:55 блог версия для печати фото
The Daily Telegraph: смерть топ-менеджера "Роснефти" может быть связана с досье Трампа

Британское издание The Daily Telegraph пишет, что, по мнению экспертов, бывший генерал ФСБ Олег Еровинкин, входивший в число приближенных главы "Роснефти" Игоря Сечина, был источником бывшего сотрудника MI-6 Кристофера Стила, составившего скандальное "досье Трампа".

Олег Еровинкин был найден мертвым в своем автомобиле в Москве 26 декабря. По официальной версии, он скончался в результате сердечного приступа. Сообщалось, что ему стало плохо за рулем, он успел остановить машину, после чего потерял сознание. Еровинкин был главой одного из управлений "Роснефти", а до этого возглавлял секретариат Игоря Сечина. The Daily Telegraph пишет, что Еровинкин выступал в роли посредника между Сечиным и Путиным.

Издание приводит мнение Христо Грозева из болгарского аналитического центра Risk Management Lab, который считает, что Еровинкин мог быть источником Кристофера Стила. По его словам, в момент смерти Еровинкина "на столе у Путина лежало досье на Трампа". По его мнению, российский президент наверняка захотел бы найти "крота". Грозев дал понять, что считает смерть Еровинкина неслучайной, но в своем блоге написал, что признает отсутствие доказательств как в пользу этой версии, так и в пользу предположения о том, что именно этот топ-менеджер "Роснефти" был информатором Стила.

Другие эксперты усомнились в такой версии смерти Олега Еровинкина. Марк Галеотти, эксперт по спецслужбам России, сказал, что генералы ФСБ редко погибают, как в кино.

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