Умер знаменитый актер Джон Хёрт, "Олливандер" из "Гарри Поттера"

В ночь на субботу, 28 января, в возрасте 77 лет умер знаменитый британский актер Джон Хёрт, сообщает издание Hollywood Reporter.

В июне 2015 года у Хёрта диагностировали рак поджелудочной железы. Позже сообщалось, что он успешно прошел курс лечения.

Джон Хёрт начинал карьеру в театре. Внимание Голливуда он привлёк в 1966 году, сыграв в оскароносной драме "Человек на все времена". Потом долгое время, и с успехом, работал на телевидении, напоминает Википедия. Дважды номинировался на премию "Оскар", за "Полуночный экспресс" (1978, премии "Золотой глобус" и BAFTA) и за роль Джона Меррика в линчевском "Человеке-слоне" (1980, премия BAFTA). Широкой публике также известен по ролям второго плана в фильмах "Чужой" (1979), "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008) и "Гарри Поттер и Дары Смерти" (2010). В экранизации антиутопии "1984" исполнил главную роль Уинстона Смита.