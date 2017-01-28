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В мире

Умер знаменитый актер Джон Хёрт, "Олливандер" из "Гарри Поттера"

время публикации: 06:36 | последнее обновление: 06:40 блог версия для печати фото
Джон Хёрт в 2015 году
Джон Хёрт в 2014 году
Джон Хёрт в 1979 году

В ночь на субботу, 28 января, в возрасте 77 лет умер знаменитый британский актер Джон Хёрт, сообщает издание Hollywood Reporter.

В июне 2015 года у Хёрта диагностировали рак поджелудочной железы. Позже сообщалось, что он успешно прошел курс лечения.

Джон Хёрт начинал карьеру в театре. Внимание Голливуда он привлёк в 1966 году, сыграв в оскароносной драме "Человек на все времена". Потом долгое время, и с успехом, работал на телевидении, напоминает Википедия. Дважды номинировался на премию "Оскар", за "Полуночный экспресс" (1978, премии "Золотой глобус" и BAFTA) и за роль Джона Меррика в линчевском "Человеке-слоне" (1980, премия BAFTA). Широкой публике также известен по ролям второго плана в фильмах "Чужой" (1979), "Гарри Поттер и философский камень" (2001), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008) и "Гарри Поттер и Дары Смерти" (2010). В экранизации антиутопии "1984" исполнил главную роль Уинстона Смита.

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Суббота, 28 января 2017 г.
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