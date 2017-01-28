28 января 2017 г.
последняя новость: 13:53
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:01 Организация исламского сотрудничества: "Иерусалим - духовная столица мусульман"
11:38 Спецслужбы Норвегии подозревают Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет
09:01 Американские ученые получили металлический водород
08:34 Обама получит рекордный гонорар за президентские мемуары
08:22 Бывшие президенты Мексики требуют дать Трампу решительный отпор
07:00 Трамп запретил принимать беженцев из Сирии и ограничил въезд в США для граждан мусульманских стран
06:36 Умер знаменитый актер Джон Хёрт, "Олливандер" из "Гарри Поттера"
21:38 На встрече с Терезой Мэй Трамп пообещал выполнять обязательства по NATO
20:06 Испанский судья предъявил Израилю ультиматум по делу о гибели солдата в Ливане
19:35 Советник Трампа: санкции против России могут быть смягчены в случае сотрудничества
В мире

Организация исламского сотрудничества: "Иерусалим - духовная столица мусульман"

время публикации: 13:01 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Организация исламского сотрудничества: "Иерусалим - духовная столица мусульман"

19-е заседание общественного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявило, что Иерусалим представляет собой духовную столицу всех мусульман, и этим поступиться нельзя.

Информационное агентство "Маан" сообщило, что за проходившем в столице Мали Бамако заседании участники приняли резолюцию, называющую палестинскую проблему и статус Иерусалима приоритетными вопросами, требующими максимального международного сотрудничества.

Представители парламентов исламских государств, собравшиеся в Бамако, заявили, что категорически осуждают намерение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В итоговом заявлении, принятом в Бамако, выражается поддержка резолюции Совета безопасности ООН, осудившей строительство в еврейских населенных пунктах за "Зеленой чертой", а также Парижской мирной конференции и другим действиям палестинцев на международной арене. Декларация также отказывается признать Израиль еврейским государством и требует положить конец "оккупации территории государства Палестина".

Помимо этого, представители стран, входящих в ОИС, призвали освободить из израильских тюрем всех палестинских заключенных, а также настаивали на преследовании израильских должностных лиц "за преступления против палестинцев", в том числе, за убийства, аресты, разрушение домов и строительство поселений.

Декларация также призывает все страны мира признать "государство Палестина".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2017 г.
В Верховную Раду внесен законопроект о переносе посольства Украины в Иерусалим
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 26 января 2017 г.
Утверждено строительство 143 единиц жилья в иерусалимском квартале Гило
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
NYT: Трамп намерен прекратить финансирование структур ООН, членом которых является ПА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2017 г.
Посол Палестины в Москве: перенос посольства США в Иерусалим откроет "врата ада"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2017 г.
Махмуд Аббас встретился с консулом США в Рамалле
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 25 января 2017 г.
Газа против переноса посольства США в Иерусалим: в Рафахе сожгли портреты Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2017 г.
"Аш-Шарк аль-Аусат": перенос посольства США в Иерусалим снят с повестки дня







  Рейтинг@Mail.ru  
Суббота, 28 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017