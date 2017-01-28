Организация исламского сотрудничества: "Иерусалим - духовная столица мусульман"

19-е заседание общественного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС) заявило, что Иерусалим представляет собой духовную столицу всех мусульман, и этим поступиться нельзя.

Информационное агентство "Маан" сообщило, что за проходившем в столице Мали Бамако заседании участники приняли резолюцию, называющую палестинскую проблему и статус Иерусалима приоритетными вопросами, требующими максимального международного сотрудничества.

Представители парламентов исламских государств, собравшиеся в Бамако, заявили, что категорически осуждают намерение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В итоговом заявлении, принятом в Бамако, выражается поддержка резолюции Совета безопасности ООН, осудившей строительство в еврейских населенных пунктах за "Зеленой чертой", а также Парижской мирной конференции и другим действиям палестинцев на международной арене. Декларация также отказывается признать Израиль еврейским государством и требует положить конец "оккупации территории государства Палестина".

Помимо этого, представители стран, входящих в ОИС, призвали освободить из израильских тюрем всех палестинских заключенных, а также настаивали на преследовании израильских должностных лиц "за преступления против палестинцев", в том числе, за убийства, аресты, разрушение домов и строительство поселений.

Декларация также призывает все страны мира признать "государство Палестина".





