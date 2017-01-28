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В мире

Бывшие президенты Мексики требуют дать Трампу решительный отпор

время публикации: 08:22 | последнее обновление: 08:27 блог версия для печати фото
Бывшие президенты Мексики требуют дать Трампу решительный отпор

Мексиканские лидеры обсуждают возможную реакцию на действия президента США Дональда Трампа, заявившего, что Мексика слишком долго эксплуатировала США, и приказавшего строить новую стену на границе.

Бывший президент Висенте Фокс сказал, что Мексика готова "к торговой войне" с США. Фокс, занимавший пост главы государства с 2000 по 2006 год, сказал, что мексиканско-американские отношения находятся на очень низком уровне. Он поддержал решение действующего президента Энрике Пеньи Ньето отменить встречу с Трампом из-за строительства стены, вдобавок, Трамп требует от Мексики взять на себя расходы, для чего, в частности, намерен ввести пошлину в размере 20% на импорт мексиканских товаров.

Следует отметить, что в 2015 году американо-мексиканский товарооборот (без учета услуг) составлял 583,6 млрд долларов. Эксперты предупреждают, что "торговая война" повлечет за собой катастрофические последствия для Мексики и повредит США.

Фокс сравнил ситуацию в американо-мексиканских отношениях с временами президента Ласаро Карденаса, национализировавшего нефтяную промышленность в 1938 году.

Фелипе Кальдерон, другой бывший президент Мексики, призвал разработать ответные меры на действия США. Он предложил пересмотреть сотрудничество с США в сфере безопасности, включающее на данный момент разрешение для сотрудников американских сил безопасности на пребывание на мексиканской территории.

Рубен Агилар, бывший советник Фокса, сказал, что Мехико может прекратить попытки остановить иммигрантов из государств Центральной Америки, направляющихся в США через мексиканскую территорию.

Тем временем мексиканский миллиардер Карлос Слим, занимающий четвертое место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes, сказал, что не стоит бояться Трампа. По его словам, новый американский президент любит пугать, но при этом он настроен на переговоры, а не на уничтожение.

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