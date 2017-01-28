Турецкие солдаты на базах NATO попросили убежища в Германии

Около 40 турецких военных, проходящих службу на базах NATO в Германии, попросили германские власти предоставить им убежище. Они не хотят возвращаться в Турцию, опасаясь, что там их отдадут под суд по обвинению в причастности к мятежу 15-16 июля 2016 года.

Информационное агентство Reuters сообщило со ссылкой на германские СМИ, что многие из этих турецких военных - старшие офицеры. МВД Германии подтвердило, что военнослужащие подали просьбы о предоставлении убежища. Власти намерены рассматривать каждую просьбу в отдельности.

Сообщения о намерении турецких солдат получить убежище в Германии были опубликованы в канун визита канцлера Ангелы Меркель в Турцию. У нее запланированы переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О том, что турецкие военные на базах NATO в Европе просят предоставить им убежище, в ноябре 2016 года сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он не называл точные данные о количестве таких просьб.

Недавно Верховный суд Греции распорядился не выдавать Турции восьмерых солдат, попросивших предоставить им убежище. Официальная Анкара выразила резкий протест и пригрозила принять жесткие меры, вплоть до расторжения соглашения о мигрантах, если ее требование не будет выполнено.