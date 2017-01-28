Спецслужбы Норвегии подозревают Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Спецслужбы Норвегии подозревают Россию в попытке оказать давление на Нобелевский комитет с целью не допустить присвоения премии в области мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. Россия категорически отвергает это обвинение.

Телерадиокомпания NRK сообщила, что директор Норвежского нобелевского института Улаф Ньолстад рассказал о встрече с двумя российскими дипломатами в 2015 году. В ходе встречи они обсуждали появившееся на сайтах сепаратистов ЛНР и ДНР письмо, согласно которому, украинская делегация пыталась добиться присуждения Нобелевской премии мира президенту Порошенко. Ньолстад на тот момент считал документ фальшивым и спросил российских дипломатов, что им известно об этом. Те ответили, что не знают, подлинное письмо или нет.

После этой встречи глава Нобелевского института заподозрил, что Россия пыталась оказать на него давление, и обратился в контрразведку. Руководитель отдела контрразведки Службы безопасности Норвегии Арне Кристиан Хаугстойл сказал, что один из дипломатов, встречавшихся с Ньолстадом, был сотрудником российской разведки. Хаугстойл сказал, что Россия провела операцию по оказанию влияния на Нобелевский институт и дискредитации одного из претендентов на премию мира.

Посольство России в Норвегии высмеяло эти утверждения, отметив, что имела место обычная встреча, соответствующая дипломатической практике. Посольство заявило, что спецслужбы Норвегии, вероятно, пытаются оправдать свое существование и финансирование, отметив, что пугать российской угрозой проще, чем бороться с терроризмом и экстремизмом.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сказал, что утверждения норвежской контрразведки абсурдны, сообщает РИА "Новости". Он сказал, что, если бы у России было влияние на Нобелевский институт, то граждане РФ чаще получали бы премии.