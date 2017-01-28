Обама получит рекордный гонорар за президентские мемуары

По предварительным оценкам, бывший президент США Барак Обама получит не менее 20 миллионов долларов за книгу мемуаров. Это гораздо больше, чем гонорары за мемуары президентов Джорджа Буша и Билла Клинтона.

The Hollywood Reporter отмечает, что Билл Клинтон в свое время получил рекордные 15 млн долларов за книгу воспоминаний, написанную после истечения срока его президентских полномочий. Было продано 2,2 миллиона экземпляров. Гонорар Джорджа Буша за аналогичную книгу составил восемь миллионов долларов, но его мемуары разошлись тиражом 2,6 млн экземпляров.

Следует отметить, что Обама написал уже две книги - в 1995 году вышли его мемуары "Мечты моего отца", а в 2008 году - предвыборная книга "Смелость надежды". РПродано более пяти миллионов экземпляров обеих книг.

Журналисты отмечают, что бывшая первая леди Мишель Обама может получить не меньше, а то и больше денег за свои мемуары. Эксперты уверены, что она точно получит больший гонорар, чем получила в 2000 году Хиллари Клинтон за книгу воспоминаний - восемь миллионов долларов.