В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа

В ходе телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в субботу, 28 января, обсуждались борьба с терроризмом, положение дел на Ближнем востоке и палестино-израильский конфликт.

Также были затронуты "основные аспекты кризиса на Украине", ситуация вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", – говорится в сообщении.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", – отметила пресс-служба президента РФ.

Ранее сообщалось, что беседа Трампа и Путина продолжалась 45 минут.

Во время беседы президентов в Овальном кабинете также присутствовали вице-президент Майк Пенс, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон.

Это был первый телефонный разговор президентов США и РФ после инаугурации Трампа.